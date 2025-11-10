Стали известны подробности допроса женщины, толкнувшей девочку на рельсы в метро Москвы

Прокуратура: толкнувшая девочку в метро Москвы женщина не признала вину

Женщина, подозреваемая в столкновении ребенка на рельсы в метро Москвы, не стала признавать вину. Об этом сообщает прокуратура региона.

Причиной произошедшего сотрудники ведомства указали «внезапно возникшие неприязненные отношения». Когда ребенок оказался на рельсах, ему помогли родители, которые в этот момент оказались рядом.

Подозреваемой уже предъявили обвинения.

«В ходе допроса вину она не признала», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел на станции метро «Таганская». 64-летняя женщина, находившаяся рядом с 13-летней девочкой, толкнула ее на пути перед прибытием поезда. Ребенок не коснулся опасных участков, поэтому ей удалось избежать серьезных травм. На данный момент жизни школьницы ничто не угрожает.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов она заявила, что заметила смех и взгляды девочки. Эти знаки внимания она посчитала оскорбительными и так попыталась нанести ребенку физическую боль.

