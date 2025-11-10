На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В столичном метро пенсионерка столкнула на рельсы 13-летнюю девочку

В Москве пенсионерка столкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро

В Москве женщина из-за неприязни столкнула ребенка на рельсы в метро. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 9 ноября на платформе станции метро «Таганская». По информации следствия, женщина 1961 года рождения из-за личной неприязни столкнула 13-летнюю девочку на пути.

Сейчас потерпевшая находится с родственниками, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако подробной информации о состоянии малолетней не поступало.

Подозреваемая в преступлении пенсионерка задержана, ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении пожилой женщины под стражу.

Ранее в Москве из-за человека на пути произошел сбой на красной ветке.

