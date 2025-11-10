На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Аляске предупредили о повышенной активности вулкана на Камчатке

На Аляске предупредили экипажи самолетов об активности вулкана Безымянный
close
Александр Пирагис/РИА Новости

Авиационные власти Аляски предупредили экипажи самолетов, находящихся в воздушном пространстве региона, о повышенной активности вулкана Безымянный на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления воздушным движением в Анкоридже.

По словам дежурного сотрудника центра, они выпустили оповещение для экипажей. Это означает изменение цветового кода в связи с повышенной активностью вулкана, добавил он.

В центре добавили, что код был изменен с желтого на оранжевый. По градации Геологической службы США оранжевый уровень означает, что вулкан проявляет повышенную или усиливающуюся активность с повышенной вероятностью извержения, сроки которого неопределены.

10 ноября Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщила, что над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся шлейф ресуспендированного пепла, который представляет опасность для местных авиарейсов.

Ранее сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана, который спал 562 года.

