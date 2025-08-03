На Камчатке началось извержение вулкана, который спал последние 562 года

На Камчатке началось первое в истории извержение вулкана Крашенинникова. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По данным группы, извержение началось 3 августа в 04:50 по местному времени (2 августа 19:50 мск). Вулкан выбросил пепел на высоту пять-шесть километров над уровнем моря. В результате отложения пепла покрыли часть Кроноцкого природного парка. При этом пепловый шлейф продолжает движение на 75 километров к востоку от вулкана.

Последнее излияние лавы на вулкане Крашенинникова, ориентировочно, произошло 562 года назад — в 1463 году. Исторические извержения не были задокументированы.

Накануне Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту около девяти километров над уровнем моря. До этого региональное управление МЧС предупреждало о возможности пепловых выбросов на высоту от 6 до 10 километров с наиболее активных вулканов полуострова: Ключевского, Шивелуче, Карымского, Безымянного и Камбального.

Ранее ученые заявили об опасности вулканов Ключевская сопка и Безымянный на Камчатке.