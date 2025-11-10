На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажиры парома Seabridge покинули судно в Трабзоне

Пассажиры парома Seabridge вышли в Трабзон спустя пять суток ожидания
Сергей Кулаков/РИА Новости

Пассажиры парома Seabridge покинули судно и вышли в турецкий Трабзон спустя пять суток. Об этом пишет РИА Новости.

«Вышли в город, прошли паспортный контроль», — рассказала одна из пассажирок.

В свою очередь Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!» со ссылкой на одну из путешественниц сообщил, что перевозчик пообещал оплатить пассажирам билеты до места назначения.

Первый за полтора десятка лет паром из турецкого Трабзона прибыл в Сочи 5 ноября и двое суток не мог пришвартоваться в российском порту, а пассажиры не смогли сойти на берег. У некоторых пассажиров парома, которые планировали сойти на берег еще 6 ноября, пропали авиабилеты, им пообещали компенсацию. Накануне судно вернулось в Трабзон. В администрации Краснодарского края запуск паромного сообщения назвали преждевременным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России ответили на слухи о недопуске парома Seabridge в Сочи из-за военных учений.

