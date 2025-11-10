На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кабардино-Балкарии во время конфликта из-за долга мужчина взорвал боеприпас

В Кабардино-Балкарии мужчина взорвал гранату во время конфликта
В Кабардино-Балкарии конфликт между мужчинами закончился взрывом боеприпаса. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Баксан, на улице Тамбиева. По данным следствия, один местный житель поссорился с другим из-за долговых обязательств.

Во время конфликта один из мужчин взорвал гранату, после чего оба получили серьезные травмы. Спасти пострадавших не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в том числе и по статье о незаконном обороте взрывных устройств. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они также установят, каким образом один из участников смог приобрести боеприпас.

До этого в Нижнем Новгороде пенсионер попытался вскрыть сейф с боеприпасами и устроил взрыв. Забыв ключ от хранилища, он попытался открыть его с помощью болгарки. В результате искры от инструмента попали на порох, который воспламенился. Мужчина получил ожоги лица и груди.

Ранее в Воронежской области ребенок пострадал после того, как у местного жителя взорвался боеприпас.

