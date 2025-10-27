На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский пенсионер устроил взрыв в доме при попытке вскрыть сейф с боеприпасами

В Нижнем Новгороде пенсионер устроил взрыв, пытаясь вскрыть сейф с боеприпасами
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде пенсионер устроил в доме взрыв при попытке вскрыть сейф с боеприпасами болгаркой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в доме на улице Карла Маркса. В публикации говорится, что 90-летний мужчина забыл ключи от сейфа и решил открыть его болгаркой. После начала работ от сейфа пошли искры, которые попали на порох, он воспламенился и спровоцировал взрыв боеприпасов. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пенсионера в средне-тяжелом состоянии с ожогами лица и груди.

До этого в Москве задержали уроженца Саратовской области по подозрению в организации взрыва в доме бывшей возлюбленной. Мужчина разбил окно и проник внутрь. Спустя какое-то время в здании прогремел взрыв, неизвестный выбрался из жилья и скрылся. Во время взрыва 29-летний подозреваемый получил травмы и ожоги различной степени тяжести. В сопровождении сотрудников МВД мужчину госпитализировали.

Ранее в Москве пенсионерка пострадала из-за петарды, брошенной в ее окно подростками.

