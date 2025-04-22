У жителя Воронежской области взорвался боеприпас: два человека погибли, пострадал ребенок

Второй из четырех пострадавших при взрыве гранаты в Воронежской области умер

В Воронежской области в результате взрыва боеприпаса погибли два человека, еще один пострадавший, а также 10-летний ребенок, были госпитализированы. Инцидент произошел в хуторе Калач. Боеприпас принадлежал одному из местных жителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Еще один человек, пострадавший при взрыве гранаты в Лискинском районе Воронежской области, скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о пациентах, которых ранее госпитализировали после инцидента. Еще один пострадавший ребенок переведен на лечение в Воронеж.

Кроме того, один из пострадавших получил помощь на месте и отказался от госпитализации.

Обстоятельства происшествия

Утром 21 апреля в хуторе Калач Воронежской области произошел взрыв боеприпаса, в результате которого пострадали три человека, включая 10-летнего ребенка. По информации следственного управления СК России по региону, боеприпас принадлежал одному из местных жителей. Взрыв произошел в частном домовладении, где находились пострадавшие.​ В результате инцидента один из пострадавших скончался в больнице в первый же день.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ»). Подробности произошедшего устанавливаются.​

В Воронежской области ранее уже происходили инциденты, связанные с боеприпасами. Так, в сентябре 2024 года в Острогожском районе произошла атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в результате которой обломки дрона упали на склад боеприпасов.

Это привело к возникновению пожара и последующей детонации взрывоопасных предметов. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации в трех населенных пунктах района. Тогда пострадали два человека: одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, другая получила ссадины и от госпитализации отказалась. Пожар был локализован, детонация прекратилась, и жители эвакуированных населенных пунктов вернулись в свои дома. Восстановлены электро- и газоснабжение, а также проведена оценка ущерба.

В июле 2023 года на дачном участке пенсионерки в Воронеже был обнаружен схрон боеприпасов. При проведении строительных работ рабочие наткнулись на странный предмет, напоминающий ручную гранату, и вызвали полицию. В результате обследования под грядками были найдены десять гранат, десять тротиловых шашек и два брикета со взрывчатым веществом. Экспертиза показала, что все находки представляли опасность.