На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гоблин призвал россиян не ездить в Турцию и Египет

Блогер Пучков призвал россиян не ездить в Турцию, так как это страна НАТО
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал россиян не ездить в Турцию и Египет. Запись интервью с «радио Sputnik» опубликована на странице группы блогера во «ВКонтакте».

По его словам, Турция состоит в НАТО, поэтому не следует «везти туда деньги». Он добавил, что в республике в 90-е массово лечили и готовили чеченских сепаратистов.

Пучков также призвал отказаться от поездок в Египет, ведь в стране «находится крупная база подготовки исламских террористов».

Блогер считает, что россиянам следует проводить отпуск в дружественных России странах, например, во Вьетнаме или Северной Корее.

В конце октября Пучков рассказал, что ему стыдно за дискриминацию в объявлениях.

По словам Гоблина, он негативно воспринимает объявления о сдаче жилья, в которых арендодатели указывают предпочтения по национальности или вероисповеданию потенциальных съемщиков.

Пучков отметил, что владелец квартиры вправе отказать потенциальному жильцу, если во время личной встречи сочтет его неадекватным.

Ранее Гоблин призвал вернуть советскую школьную программу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами