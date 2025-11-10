Блогер Пучков призвал россиян не ездить в Турцию, так как это страна НАТО

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал россиян не ездить в Турцию и Египет. Запись интервью с «радио Sputnik» опубликована на странице группы блогера во «ВКонтакте».

По его словам, Турция состоит в НАТО, поэтому не следует «везти туда деньги». Он добавил, что в республике в 90-е массово лечили и готовили чеченских сепаратистов.

Пучков также призвал отказаться от поездок в Египет, ведь в стране «находится крупная база подготовки исламских террористов».

Блогер считает, что россиянам следует проводить отпуск в дружественных России странах, например, во Вьетнаме или Северной Корее.

В конце октября Пучков рассказал, что ему стыдно за дискриминацию в объявлениях.

По словам Гоблина, он негативно воспринимает объявления о сдаче жилья, в которых арендодатели указывают предпочтения по национальности или вероисповеданию потенциальных съемщиков.

Пучков отметил, что владелец квартиры вправе отказать потенциальному жильцу, если во время личной встречи сочтет его неадекватным.

Ранее Гоблин призвал вернуть советскую школьную программу.