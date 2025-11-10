На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гоблин призвал россиян не ездить в Турцию и Египет

Гоблин объяснил, почему не стоит отдыхать в Турции и Египте
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) призвал россиян не ездить в Турцию и Египет. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер напомнил, что Турция является членом НАТО и поэтому, по его мнению, не стоит в этой стране тратить деньги.

«В страну НАТО, где в 90-х годах активно лечили и готовили чеченских сепаратистов. Не нужно туда ездить. Вот и все», — обратился к соотечественникам Гоблин.

Также блогер посоветовал отказаться от отдыха в Египте. По его информации в этой стране расположена крупная база подготовки исламских террористов. В связи с чем он посоветовал россиянам выбирать для отпуска дружественные России страны, такие как Северная Корея или Вьетнам.

10 сентября Гоблин рассказал, что женщины несколько раз отказывались ехать с ним в лифте. При этом он подчеркнул, что понимает, что эти женщины заботятся о своей безопасности, поэтому считает их поведение нормальным. Он также добавил, что старается не шутить во время поездок в лифте с кем-либо.

Ранее Гоблин рассказал о стыде из-за дискриминации в объявлениях россиян.

