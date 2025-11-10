В Белгородской области при атаке ВСУ ранен боец подразделения «Орлан»

Боец подразделения «Орлан» пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Червона Дибровка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, боец получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Мужчина самостоятельно добрался до Шебекинской ЦРБ, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В результате атаки в населенном пункте также повреждена ГАЗель.

Кроме того, один вражеский дрон ранил водителя КамАЗа в селе Белянка, пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, ранением от осколков на груди, руках и ногах. В настоящее время врачи оперируют мужчину.

Третий беспилотник ВСУ, как уточнил Гладков, нанес удар по частному домовладению — там разбилось стекло, пострадали забор и легковой автомобиль.

Еще два беспилотника сдетонировали в селе Новостроевка-Первая, в результате чего на территории фермерского хозяйства повредились стена и кровля склада, посеклась кабина трактора.

10 ноября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов к «безоговорочному прекращению огня», однако якобы не видит шагов со стороны Москвы, поэтому намеревается продолжить наносить дальнобойные удары по территории РФ.

Ранее в Белгороде после обстрела ВСУ выявили повреждение системы энергоснабжения.