Подрыв автомобиля у отдела полиции в Колумбии разрушил десятки домов

В Суаресе при взрыве у полицейского участка повреждены более 30 зданий
При взрыве автомобиля у полицейского участка в колумбийском муниципалитете Суарес разрушены более 30 домов и учерждений. Об этом сообщает El Colombiano.

Местные жители рассказали, что утренней детонации предшествовали стрельба и небольшие взрывы. Они также видели беспилотники, которые сбрасывали взрывчатку над местом взрыва. Горожане запаниковали, когда полицейский участок подвергся вооруженному нападению. А при подрыве заминированной машины их дома затряслись, в них выбило окна и двери.

Мэр Суареса Сесар Серон осудил случившееся и призвал уважать жизни гражданского населения. Он покинул муниципалитет из соображений безопасности. По предварительной информации, к взрыву могут быть причастны члены леворадикальной повстанческой экстремистской группировки ФАРК (Революционных вооруженных сил Колумбии — Армии народа).

El Tiempo пишет, что власти официально не сообщали о пострадавших. Однако некотоыре местные жители получили травмы от взрывной волны.

До этого СМИ утверждали, что автомобиль должен был взорваться перед полицейским участком, но детонировал в нескольких метрах от него. При этом были ранены четыре человека, в том числе ребенок.

До этого в мексиканского мэра выстрелили в День мертвых.

