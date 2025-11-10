На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стилист раскрыла, как сохранять волосы чистыми под шапкой

Стилист Тоторина посоветовала на зиму приобрести пять шапок
true
true
true
close
Andrey Arkusha/Global Look Press

Чтобы не мыть голову часто, что вредно, но сохранять чистоту волос под шапкой, необходимо приобрести несколько головных уборов, например, пять, учитывая количество рабочих дней в неделе. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала стилист Галина Тоторина. Шапка быстро накапливает загрязнения и остатки стайлинга, что неизбежно сказывается на прическе, напомнила она.

«В конце недели все шапки можно постирать, чтобы начать новый цикл со свежими и чистыми головными уборами. Если мне что-то нравится и я понимаю, что хочу носить это долго, то приобретаю семь одинаковых штук и радуюсь жизни», — поделилась эксперт.

Она также порекомендовала увлажнять волосы в зимний период, поскольку из-за мороза и отопления в помещениях они сильно пересыхают.

Профессор, доктор медицинских наук, эксперт брендов iHee и Exosomore Аржана Бычкова до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой кожа головы и волосы страдают от холода, поэтому важно выбирать уход с активными компонентами, которые не только очищают, но и восстанавливают эпидермис на клеточном уровне. Врач посоветовала искать в составе зимнего ухода экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней.

Ранее врач раскрыла секреты ухода за бровями.

