Компания неизвестных разделала барана прямо около школы

В Тюмени компания разделала барана недалеко от школы

В Тюмени местные жители заметили компанию неизвестных, которые расправились с бараном. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на улице Николая Гондатти. По словам очевидцев, семеро человек приехали на место, вытащили из автомобиля животное и прямо на снегу перерезали ему горло. После этого барана забрали и уехали.

«До вечера снег был в крови. Баран дергался, истекая кровью», – рассказала одна из местных жительниц.

Она добавила, что расправа происходила около школы. При этом в момент, когда один из мужчин орудовал ножом, недалеко от места прошли несколько детей.

После произошедшего тюменцы обратились в полицию. Как рассказали журналистам в управлении МВД по региону, сотрудники ведомства выезжали на вызов. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Новой Москве компания мигрантов разделала барана на детской площадке. После того, как на место прибыли полицейские, один из участников извинился перед местной жительницей, вызвавшей их.

