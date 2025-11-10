На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Первая декада ноября станет одной из самых теплых в Москве для этих дат

Леус: первая декада ноября займет второе место в списке самых теплых в Москве
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Первая декада ноября займет второе место в списке самых теплых в Москве для этих дат. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канал.

«Средняя температура воздуха заканчивающейся первой декады ноября составляет плюс 7,4 градуса, что опережает климатическую норму на шесть градусов», — написал Леус.

Синоптик отметил, что эта первая декада ноября станет одной из самых теплых за все время метеонаблюдений, уступив лишь показателям от 2013 года.

Незадолго до этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отмечал, что на начало месяца погода в Москве и Подмосковье больше напоминает первую декаду октября. При этом в ночь на 12 ноября по области возможно понижение температуры до 0 °C, добавил он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что с 13 ноября в Москве начнется формирование снежного покрова.

Ранее Вильфанд рассказал, будет ли снег в европейской части России в ноябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами