Первая декада ноября станет одной из самых теплых в Москве для этих дат

Первая декада ноября займет второе место в списке самых теплых в Москве для этих дат. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канал.

«Средняя температура воздуха заканчивающейся первой декады ноября составляет плюс 7,4 градуса, что опережает климатическую норму на шесть градусов», — написал Леус.

Синоптик отметил, что эта первая декада ноября станет одной из самых теплых за все время метеонаблюдений, уступив лишь показателям от 2013 года.

Незадолго до этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отмечал, что на начало месяца погода в Москве и Подмосковье больше напоминает первую декаду октября. При этом в ночь на 12 ноября по области возможно понижение температуры до 0 °C, добавил он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что с 13 ноября в Москве начнется формирование снежного покрова.

