Ученые предупредили о распространении в мире вируса, сопоставимого с COVID-19

Респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) может быть сопоставим по своей тяжести с гриппом и COVID-19. К таким выводам пришли ученые из Сингапура, сообщила пресс-служба Сингапурской больницы общего профиля.

Специалисты провели три исследования, в ходе которых оценили тяжесть течения болезни, риск возникновения осложнений с сердцем и ее долгосрочные последствия. По словам одного из авторов работ Иэн Ви, от 5 до 10% зараженных РСВ испытывают симптомы, похожие на грипп. Также стало известно, что заболевание приводит к летальному исходу у каждого двадцатого (5%) пациента. Таким образом, смертность от РСВ выше, чем при гриппе, а тяжесть болезни сопоставима с COVID-19, отметили исследователи.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что респираторно-синцитиальный вирус представляет большую опасность для здоровья легких и зачастую приводит к госпитализации. По его словам, РСВ является причиной номер один для развития бронхиолита. Также болезнь приводит к воспалению легких и воспалению нижних дыхательных путей после гриппа и коронавируса. Мясников добавил, что с респираторно-синцитиальным вирусом пациенты часто попадают в реанимацию.

