На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мясников назвал самый опасный распространенный вирус

Врач Мясников рассказал об опасности респираторно-синцитиального вируса
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА «Новости»

Респираторно-синцитиальный вирус представляет большую опасность для здоровья легких и зачастую приводит к госпитализации. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, вирус является причиной номер один для развития бронхиолита. Также он приводит к госпитализации по причине воспаления легких и воспаления нижних дыхательных путей после гриппа и коронавируса.

«Но она течет тяжелее, она более опасна. Она опаснее и коронавируса, и опаснее, чем грипп», — добавил Мясников.

Он добавил, что с респираторно-синцитиальным вирусом пациенты часто попадают в реанимацию.

До этого иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, что продолжительная простуда, которая затянулась на недели или месяцы, может серьезно навредить организму. Она может объясняться как осложнениями во время течения болезни, так и присоединением вторичной бактериальной инфекции, например к гриппу или респираторно-синцитиальному вирусу.

Ранее врач объяснила, как родителям не заразиться от ребенка в сезон простуд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами