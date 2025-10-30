Мясников назвал самый опасный распространенный вирус

Респираторно-синцитиальный вирус представляет большую опасность для здоровья легких и зачастую приводит к госпитализации. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, вирус является причиной номер один для развития бронхиолита. Также он приводит к госпитализации по причине воспаления легких и воспаления нижних дыхательных путей после гриппа и коронавируса.

«Но она течет тяжелее, она более опасна. Она опаснее и коронавируса, и опаснее, чем грипп», — добавил Мясников.

Он добавил, что с респираторно-синцитиальным вирусом пациенты часто попадают в реанимацию.

До этого иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, что продолжительная простуда, которая затянулась на недели или месяцы, может серьезно навредить организму. Она может объясняться как осложнениями во время течения болезни, так и присоединением вторичной бактериальной инфекции, например к гриппу или респираторно-синцитиальному вирусу.

