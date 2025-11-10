На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Испанского епископа заподозрили в педофилии

El País: Ватикан расследует дело о педофилии против испанского епископа Сорносы
close
Governatorato SCV/Direzione dei Musei/Reuters

В Ватикане запустили внутреннее разбирательство по подозрению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего со стороны испанского главы епархии Кадиса и Сеуты Рафаэля Сорносы. Об этом пишет газета El País.

Сообщается, что речь идет о событиях, которые, предварительно, произошли в 1990-х годах. В тот период Сорноса являлся обычным священником в Хетафе и руководил семинарией. По данным издания, его жертва обратилась в дикастерию по вероучению лишь летом текущего года.

Отмечается, что впервые в истории Испании церковь инициировала расследование по подозрению в насилии епископа над несовершеннолетним.

В июле советский районный суд Омска признал священника храма Русской православной церкви (РПЦ) Николая Бабуру виновным в педофилии и приговорил его к 9 годам колонии.

По информации следователей, 35-летний иерей храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске приглашал 12-летнего мальчика к себе домой на ночевки. В свою очередь, родители мальчика соглашались, потому что так ребенку якобы было удобнее ходить утром в церковь.

Ранее тульского священника, совратившего ребенка, отправили в колонию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами