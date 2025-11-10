Испанского епископа заподозрили в педофилии

В Ватикане запустили внутреннее разбирательство по подозрению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего со стороны испанского главы епархии Кадиса и Сеуты Рафаэля Сорносы. Об этом пишет газета El País.

Сообщается, что речь идет о событиях, которые, предварительно, произошли в 1990-х годах. В тот период Сорноса являлся обычным священником в Хетафе и руководил семинарией. По данным издания, его жертва обратилась в дикастерию по вероучению лишь летом текущего года.

Отмечается, что впервые в истории Испании церковь инициировала расследование по подозрению в насилии епископа над несовершеннолетним.

В июле советский районный суд Омска признал священника храма Русской православной церкви (РПЦ) Николая Бабуру виновным в педофилии и приговорил его к 9 годам колонии.

По информации следователей, 35-летний иерей храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске приглашал 12-летнего мальчика к себе домой на ночевки. В свою очередь, родители мальчика соглашались, потому что так ребенку якобы было удобнее ходить утром в церковь.

Ранее тульского священника, совратившего ребенка, отправили в колонию.