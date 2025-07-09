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В Омске священника приговорили к 9 годам колонии за педофилию

Суд приговорил омского священника к 9 годам за развращение 12-летнего мальчика
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Советский районный суд Омска признал священника храма Русской православной церкви (РПЦ) виновным в педофилии и приговорил его к 9 годам колонии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной пресс-службе судов региона.

Сообщается, что дело 35-летнего священника Николая Бабуру было связано с развращением 12-летнего мальчика. По информации следователей, иерей храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске приглашал мальчика к себе домой на ночевки.

В свою очередь, родители мальчика соглашались, потому что так ребенку якобы было удобнее ходить утром в церковь.

«Приговором Советского районного суда Омска он признан виновным в совершении преступлений <...>, наказание 9 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе.

Священник признан виновным по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия), а также ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 135 УК РФ («Покушение на совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста»). Суд запретил Бабуре занимать должности в РПЦ и заниматься деятельностью, связанной с обрядами и таинствами, на 15 лет.

До этого в Тульской области священника Дудина, которого обвиняли в растлении 12-летнего мальчика, признали виновным. Щекинский межрайонный суд приговорил его к четырем годам колонии.

Ранее престарелого священника-педофила приговорили к 10 годам тюрьмы в Латвии.

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