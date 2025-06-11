Тульского священника, совратившего ребенка, отправили в колонию

В Тульской области обвиненный в педофилии священник получил четыре года колонии

В Тульской области священника Дудина, которого обвиняли в растлении 12-летнего мальчика, признали виновным. Щекинский межрайонный суд приговорил его к четырем годам колонии. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Согласно материалам дела, в 2024 году 12-летний мальчик, семья которого была прихожанами Свято-Иверской церкви в селе Теплое, рассказал родителям, что 62-летний служитель церкви приставал к нему, когда тот был у него в гостях. После этого мать ребенка обнаружила в телефоне сына странную переписку с батюшкой и обратилась в правоохранительные органы. Также женщина утверждала, что из-за ситуации со священником у сына начались проблемы с психикой, ему диагностировали острое стрессовое расстройство.

При изучении телефона священника полицейские нашли видео интимного характера с мужчинами. Откуда они взялись на гаджете, обвиняемый пояснить не смог.

Дудин все обвинения отрицал, но суд признал его виновным и назначил наказание, которое он будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Петербурге трудник храма стал фигурантом 17 уголовных дел о педофилии.