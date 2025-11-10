На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры с диверсантами в Башкирии

ФСБ опубликовало видео суда над диверсантами в Башкирии
true
true
true

Управление Федеральной службы безопасности по республике Башкортостан опубликовало кадры суда над восемью диверсантами. Об этом сообщает Telegram-канал ufarb.

На кадрах видно, как правоохранители ведут задержанных в наручниках в зал суда.

«По данным пресс-службы УФСБ по РБ, уроженец Салавата решил получить материальную выгоду: он вступил в переписку в соцсети с лицом, который предложил совершить поджог вышек сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель связи, обеспечивающий передачу данных», — говорится в посте.

Уточняется, что заказчик определил местоположение объектов и необходимые условия подтверждения в виде записи видеоотчетов о моменте совершения диверсий.

Известно, что первый злоумышленник нашел сообщника, который в свою очередь, передал условия своим шестерым и также привлек их к противоправной деятельности. Все участники группы при попытке совершения диверсии были задержаны сотрудниками службы.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию. Фигурантам по ней грозит до 15 лет заключения.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в сборе сведений о российском военном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами