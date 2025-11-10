Появились кадры с диверсантами в Башкирии

ФСБ опубликовало видео суда над диверсантами в Башкирии

Управление Федеральной службы безопасности по республике Башкортостан опубликовало кадры суда над восемью диверсантами. Об этом сообщает Telegram-канал ufarb.

На кадрах видно, как правоохранители ведут задержанных в наручниках в зал суда.

«По данным пресс-службы УФСБ по РБ, уроженец Салавата решил получить материальную выгоду: он вступил в переписку в соцсети с лицом, который предложил совершить поджог вышек сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель связи, обеспечивающий передачу данных», — говорится в посте.

Уточняется, что заказчик определил местоположение объектов и необходимые условия подтверждения в виде записи видеоотчетов о моменте совершения диверсий.

Известно, что первый злоумышленник нашел сообщника, который в свою очередь, передал условия своим шестерым и также привлек их к противоправной деятельности. Все участники группы при попытке совершения диверсии были задержаны сотрудниками службы.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию. Фигурантам по ней грозит до 15 лет заключения.

