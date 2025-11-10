На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии

ФСБ: восемь человек задержаны в Башкирии при попытке диверсии на объекте связи
true
true
true
close
ФСБ РФ

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Башкирии задержали восемь жителей города Салавата и Ишимбайского района республики по делу о покушении на диверсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что следователи возбудули в отношении задержанных уголовное дело по факту покушения на диверсию.

В сентябре ФСБ России совместно с Росгвардией задержала в Самарской области двух жителей региона — отца и сына, — подозреваемых в подготовке диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. По данным ведомства, 33-летний сын в июне 2022 года выехал за границу, где через мессенджер Telegram связался с представителем украинской террористической организации и выразил готовность участвовать в диверсиях на территории России. Вернувшись в страну, он привлек к противоправной деятельности своего отца, разделявшего его взгляды.

В конце октября председатель комитета по безопасности Василий Пискарев заявил, что в Госдуме собираются снизить возраст уголовной ответственности за диверсии до 14 лет. Помимо этого, в парламент внесут законопроект, предусматривающий ужесточение наказаний за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в сборе сведений о российском военном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами