В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии

ФСБ: восемь человек задержаны в Башкирии при попытке диверсии на объекте связи

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Башкирии задержали восемь жителей города Салавата и Ишимбайского района республики по делу о покушении на диверсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что следователи возбудули в отношении задержанных уголовное дело по факту покушения на диверсию.

В сентябре ФСБ России совместно с Росгвардией задержала в Самарской области двух жителей региона — отца и сына, — подозреваемых в подготовке диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. По данным ведомства, 33-летний сын в июне 2022 года выехал за границу, где через мессенджер Telegram связался с представителем украинской террористической организации и выразил готовность участвовать в диверсиях на территории России. Вернувшись в страну, он привлек к противоправной деятельности своего отца, разделявшего его взгляды.

В конце октября председатель комитета по безопасности Василий Пискарев заявил, что в Госдуме собираются снизить возраст уголовной ответственности за диверсии до 14 лет. Помимо этого, в парламент внесут законопроект, предусматривающий ужесточение наказаний за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.

