В Москве задержали мужчину, подозреваемого в сборе сведений о российском военном

ФСБ сообщила о задержании москвича за шпионаж и подготовку к боевым действиям
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Москве задержали мужчину, который, как утверждается, собирал сведения о месте жительства, транспортных средствах и перемещениях российского военнослужащего и планировал отправиться на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

По информации ЦОС, задержанный 1980 года рождения установил конфиденциальные связи с представителями спецслужб Украины и запрещенной на территории России украинской террористической организации.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник действовал по указанию кураторов и собирал информацию о месте жительства и передвижениях военнослужащего. Ему также поступило задание совершить диверсию на одной из железнодорожных станций Московского региона.

ФСБ выявила намерения фигуранта перейти на сторону вооруженных сил Украины или вступить в украинское военизированное формирование для участия в боевых действиях против России. Во время оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали.

Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической) и статье 275 УК РФ (государственная измена). Мужчина заключен под стражу.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания другого москвича, работавшего на иностранную разведку.

