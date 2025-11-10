В Крыму задержали организаторов нелегального миграционного канала

Двух жителей Бахчисарая задержали за организацию незаконной миграции

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность двух жителей крымского Бахчисарая, занимавшихся организацией нелегального трудоустройства иностранцев на полуострове. Об этом сообщает Telegram-канал «Крым 24».

«Сообщники находили иностранцам жилье и привлекали к работе при строительстве объектов в Сакском и Белогорском районах», — отметили в сообщении ведомства.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного пребывания иностранных граждан, предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

Недавно эксперт совета при президенте России по межнациональным отношениям, руководитель Федеральной национально-культурной автономии узбеков РФ Ибрагим Худайбердиев назвал нелегальную миграцию реальной угрозой национальной безопасности страны.

30 октября сообщалось, что ФСБ все чаще фиксирует случаи, когда иностранцы приобретают гражданство России с преступным умыслом.

Ранее в Москве силовики перекрыли канал незаконной миграции.