В Москве силовики перекрыли канал незаконной миграции

МВД: в Москве перекрыли канал, незаконно легализовавший более 3 тыс. человек

В Москве силовики перекрыли канал миграции, незаконно легализовавший более 3 тысяч человек. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По данным оперативников, криминальная схема была реализована должностными лицами кадрового агентства и строительной организации, которые незаконно легализовали более трех тысяч иностранных граждан на территории Российской Федерации», — поделилась Волк.

Она добавила, что полицейские задержали пять человек, трое из них — предполагаемые организаторы канала. Их сообщники занимались подготовкой документов. Кроме того, один иностранец фигурировал как номинальный директор в различных фирмах-однодневках, куда трудоустраивали иностранных граждан. Фактически все приезжие работали в строительной компании.

В настоящее время двое фигурантов арестованы, еще трое находятся под домашним арестом. В ходе обысков силовики изъяли трудовые договоры, печати фиктивных организаций, техника, средства связи. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

16 октября спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и председатель ФПС «Новые люди» Борис Титов рассказал, что цифровой контроль за мигрантами уже действует в Москве и Подмосковье, система будет распространена на другие регионы.

Ранее Титов заявил, что в России возможна реформа миграционной политики.