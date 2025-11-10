На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, сколько фейхоа можно съедать в день

Диетолог Селезнева: в день можно съедать не более 300 граммов фейхоа
true
true
true
close
Vastram/Shutterstock/FOTODOM

В день без вреда для здоровья можно съедать не более 300 граммов фейхоа — 9-10 средних по размеру плодов или 5-6 крупных. Об этом в интервью aif.ru сообщила диетолог Татьяна Селезнева.

«Главное — следить за нормой сахаров в день, которые содержатся не только во фруктах и сухофруктах, но и в других продуктах», — сказала специалист.

Издание отмечает, что плоды фейхоа богаты витаминами А и С. Кроме того, антиоксиданты, входящие в состав фрукта, защищают клетки от повреждения свободными радикалами.

Однако продукт следует с осторожностью употреблять при диабете, обострении заболеваний ЖКТ, гипертиреозе, а также склонности к аллергическим реакциям.

Нутрициолог Екатерина Гузман до этого предупреждала, что переедание фейхоа усиливает газообразование.

Чтобы фрукт принес организму пользу, эксперт рекомендовала готовить из него смузи со шпинатом, бананом, йогуртом и семенами чиа. Полезным будет и салат с фейхоа, авокадо и кунжутом.

Ранее россиян предупредили об опасности варенья из фейхоа.

