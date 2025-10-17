проект

Россиян предупредили об опасности варенья из фейхоа

Врач Белоусов: при гипертиреозе стоит отказаться от варенья из фейхоа

true
true
true
close
A-Pro/Shutterstock/FOTODOM

Варенье из фейхоа может быть полезным при умеренном употреблении и правильном приготовлении. Но несмотря на полезные свойства, варенье из фейхоа может навредить людям с сахарным диабетом, гипертиреозом (состоянием, при котором щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов) и аллергией, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«От варенья стоит отказаться при сахарном диабете из-за высокого содержания сахара. Даже при замене сахара на подсластители — фруктоза из фейхоа повышает гликемию. Кроме того, избыток легкоусвояемых углеводов способствует накоплению жира. Из-за содержания йода фейхоа противопоказано при гипертиреозе. Также важно помнить о возможных аллергиях. Язвенная болезнь желудка или гастрит с повышенной кислотностью в обострении тоже могут стать ограничением при употреблении варенья: кислота и клетчатка могут раздражать слизистую», – объяснил врач.

По словам врача, взрослым стоит употреблять не более 1–2 чайных ложек в день, детям старше 3 лет — по полторы не чаще 2–3 раз в неделю.

«Польза тоже есть. Благодаря сохраненной клетчатке и пектину, варенье мягко стимулирует перистальтику кишечника и способствует выведению токсинов. Даже после варки остаются флавоноиды, которые снижают окислительный стресс и воспаление. Это хороший источник йода (в меньшей степени, чем в свежем виде), что особенно актуально для жителей регионов с йододефицитом. Остатки витамина C и фитонутриентов поддерживают защитные функции организма. При разумном количестве сахара варенье из фейхоа — более полезная альтернатива промышленным десертам», – рассказал врач.

Ранее россиянам раскрыли пользу тыквенного супа для здоровья.

