В Приморье появился «золотой» памятник «народному депутату Наливкину»

На могиле актера, сыгравшего депутата Наливкина, установили «золотой» памятник
Telegram-канал Barakuda

В Приморском крае установили «золотой» памятник на могиле актера Андрея Неретина, сыгравшего вымышленного уссурийского депутата Виталия Наливкина в сатирическом скетч-шоу. Об этом сообщил Telegram-канал портала «Подъем».

В ролике говорится, что идея воздвигнуть монумент в честь чиновника обсуждалась еще при жизни актера. Однако судьба распорядилась иначе, и памятник появился уже на месте захоронения Неретина. На видео уточняется, что монумент создан из прочного армированного бетона, который «отражает твердый характер Наливкина». Золотой цвет выбирали жители.

«Она [конструкция] монолитная, армированная. Простоит сотни лет и переживет, наверное, апокалипсис, не дай бог», — сообщил режиссер скетч-шоу Андрей Клочков.

6 октября 2024 года актер Андрей Неретин, сыгравший депутата Виталия Наливкина, умер в возрасте 48 лет. По словам режиссера Андрея Клочкова, перед этим артист ушел в запой «от расстройств» из-за закрытия проекта. Неретин жаловался, что без скетч-шоу ему не на что жить, и собирал деньги через подписчиков.

Скетчи про Наливкина начали выходить в 2019 году, в каждом видео Неретин в роли председателя исполкома комично решал какую-то местную проблему. В одном из выпусков он запускал проект «теплые остановки», устанавливая на остановках бочки с кострами, грел кострами трубы с водой, чтобы у жителей была теплая вода, и «разминировал» остановку из гранатомета. Именно фотографию с гранатометом и выбрали для памятника.

Ранее сообщалось, что авторов скетч-шоу о депутате Наливкине судят по двум статьям.

