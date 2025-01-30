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Авторов скетч-шоу о депутате Наливкине судят по двум статьям

Авторов скетча о депутате Наливкине судят за хулиганство и создание взрывчатки
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barakuda_usk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Авторам скетча о депутате Наливкине предъявили обвинения в хулиганстве и незаконном создании взрывчатых веществ при съемках одного из эпизодов шоу. Об этом пишет РИА Новости.

«Дело передали в суд, уже было первое заседание. Дальнейшее рассмотрение перенесли на март, так как судья ушел в отпуск», — рассказали в агентстве.

Поводом для возбуждения дела стал набравший миллион просмотров ролик, в котором вымышленный председатель исполнительного комитета Уссурийского района Наливкин «предотвратил теракт», выстрелив из муляжа гранатомета в лежащую на остановке сумку. Максимальным наказанием за незаконное изготовление взрывчатки является лишение свободы на срок до 15 лет. Авторы проекта вину не признают. Отмечается, что два следователя, которые занимались этим делом, уже уволились.

6 октября 2024 года актер Андрей Неретин, сыгравший депутата Виталия Наливкина, умер в возрасте 48 лет. По словам режиссера Андрея Клочкова, перед этим он ушел в запой «от расстройств» из-за закрытия проекта. Неретин жаловался, что без шоу ему не на что жить, и собирал деньги через подписчиков.

Скетчи про Наливкина стали выходить в 2019 году, в каждом видео Неретин в роли председателя исполкома комично решал какую-то местную проблему. Так, он запускал проект «теплые остановки», устанавливая на остановках бочки с кострами, грел кострами трубы с водой, чтобы у жителей была теплая вода, и «разминировал» остановку из гранатомета.

Ранее создатель шоу о Наливкине рассказал, что у актеров изъяли полицейскую форму, но они будут использовать ее снова.

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