«Не выдержал закрытия шоу»: умер актер, игравший Виталия Наливкина

Актер-любитель Андрей Неретин, сыгравший «председателя исполнительного комитета Уссурийского района» Виталия Наливкина в YouTube-шоу, умер на 49-м году жизни. По словам режиссера Андрея Клочкова, перед этим он ушел в запой «от расстройств» из-за закрытия проекта. На авторов интернет-сериала завели уголовное дело, им грозит до 15 лет тюрьмы. Неретин жаловался, что без шоу ему не на что жить, и собирал деньги через подписчиков.

Актер Андрей Неретин, известный по пародийному образу «председателя исполнительного комитета Уссурийского района» Виталия Наливкина из скетч-шоу на YouTube, умер в возрасте 48 лет после запоя. Об этом рассказал режиссер скетчей Андрей Клочков.

«Сорвался от расстройств и на протяжении двух дней беспробудно пьянствовал <...> За день до его кончины мы его обнаружили дома в таком состоянии не очень хорошем. В общем, вызвали врачей, скорую, доставили его в больницу, но в больнице не смогли его в чувства привести, и он скончался спустя сутки в больнице», — поделился Клочков.

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Режиссер уточнил, что Неретин лечился от алкоголизма и долго не пил. В запой он ушел на фоне закрытия шоу про Наливкина и нового уголовного дела против команды проекта.

«Буквально несколько дней назад выходил ролик, где наш товарищ председатель записывал обращение о том, что мы не можем продолжать проект. В связи с тем, что на нас оказывается давление из-за второго уголовного дела, которое на нас сейчас завели. Это оказало такое негативное влияние на нашего товарища, что он сорвался. До этого он проходил лечение, год не употреблял спиртное. А тут не выдержал после сообщения о том, что проект закрывается. Он очень активно на спиртное налег. Ну, собственно говоря, это повлияло», — рассказал Клочков «Газете.Ru».

Мужчина скончался 5 октября около 10:00 мск. По данным Mash, он умер во сне. Точную причину смерти врачи пока не установили, есть версия, что у Неретина оторвался тромб. Известно, что у него были серьезные проблемы с почками, кровью и печенью. Кроме того, недавно Неретин перенес инсульт, а в конце лета ему сделали сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Мужчина с трудом ходил, опирался на трость.

По информации Mash, у близких нет денег на похороны. Сам Неретин жил бедно, на фоне приостановок шоу из-за проблем с законом жаловался, что не может даже купить продукты, и просил помощи у фанатов.

Жириновский одобрял: как прославился Наливкин

Неретин родился 31 декабря 1975 года, вырос в детском доме красноярского города Канска. В интернате им. Юрия Гагарина ребенка никто не навещал. Он увлекался спортом и самодеятельностью, участвовал в номерах воспитанников. Отслужил в армии, вернувшись, получил судимость за угон машины. Отсидел в родном крае, после чего переехал в приморский Уссурийск. До начала съемок в скетчах подрабатывал чем придется: копал огороды, развозил грузы.

Сделать шоу про «депутата Наливкина» решили бывшие сотрудники местного телеканала «Телемикс». Неретина нашли через объявления мужчины в интернете. За один ролик непрофессиональному актеру платили 1,5 тыс. руб. Скетчи про Наливкина стали выходить в 2019 году, в каждом видео Неретин в роли председателя исполкома комично решал какую-то местную проблему. Так, он запускал проект «теплые остановки», устанавливая на остановках бочки с кострами, грел кострами трубы с водой, чтобы у жителей была теплая вода, и «разминировал» остановку из гранатомета.

Аудитория канала Наливкина быстро росла, некоторые выпуски набирали миллионы просмотров. В комментариях пользователи писали, что депутат делает для россиян больше, чем реальные представители власти. Ему стали отправлять просьбы исправить настоящие проблемы.

«Просьбы о помощи слали в редакцию съемочной команды со всего Дальнего Востока. Где-то мостик сломался, где-то автобусы не ходят. То ли не все раскусили посыл шоу про инициативного Наливкина, то ли так перестали верить в чиновников, что пытались решить проблемы города через сатиру», — пишет Vladivostok1.ru.

Порой скетчи действительно помогали решить какие-то неполадки. Так «председатель исполкома» посетил школу, которая долго стояла в Уссурийске без ремонта, и после этого ее сразу начали ремонтировать.

Сам Неретин отмечал, что пародии про Наливкина нравились политику Владимиру Жириновскому. Последний даже предлагал актеру вступить в ЛДПР.

«Иду порой по городу, люди ко мне подходят и обнимают, благодарят за то, что хорошим делом занимаемся. А еще Жириновский присылал в Уссурийск помощника, чтобы он привез меня к нему познакомиться и пообщаться. В ЛДПР меня звали вступить. Жириновский очень одобрял нашу работу», — отмечал Неретин.

«Нас считают врагами народа»

В 2020 году Неретина арестовали на несколько суток за мелкое хулиганство, поводом стала пародия про коррумпированного подполковника полиции Андрейченко из Уссурийска, которого по сюжету помог раскрыть Наливкин. Реальная полиция сообщила, что такой подполковник «службу не проходил и не проходит».

«Режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел», — подчеркнули в МВД.

В 2021 году на авторов шоу про Наливкина (режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова) завели уголовное дело из-за ролика, в котором герой Неретина стреляет в остановку из гранатомета и попадает в баннер партии «Единая Россия». Подозреваемым сначала вменили хулиганство, в 2024-м к обвинению добавилось незаконное изготовление взрывчатых веществ. За последнее им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Весной Неретин рассказывал, что режиссер хотел и дальше снимать пародии про депутата, но «не так серьезно, чтобы политику не трогать сильно». По всей видимости, из этого ничего не вышло: 4 октября актер объявил, что «уходит в отставку», и обвинил силовиков в давлении на съемочную команду.

«Мы не можем продолжать наш проект только потому, что нас считают врагами народа. После любых съемок нас тянут в полицию и обещают посадить в тюрьму. Для чего это? Мы ничего никому плохого не сделали», — пожаловался Неретин.