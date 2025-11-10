На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как улучшить сон за счет питания

Нутрициолог Демина: орехи и бананы помогут улучшить сон
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Питание может оказывать значительное воздействие на качество сна, чтобы его улучшить важно получать с продуктами аминокислоту триптофан, необходимую для выработки мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Об этом RuNews24.ru рассказала нутрициолог, велнес-мастер первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» Анна Демина.

«Если рацион беден на триптофан, мелатонина просто не из чего вырабатывать. Поэтому важно включать продукты, богатые этой аминокислотой, не только перед сном, но и в течение дня», — отметила эксперт.

По ее словам, в рационе должны быть тыквенные семечки, грецкие орехи, шпинат, овсяные хлопья, вишня и бананы. Для улучшения ситуации со сном Демина также посоветовала наладить баланс магния, витаминов группы B и витамина D. Они способствуют расслаблению, устойчивости к стрессу и нормализации работы нервной системы.

При этом стоит избегать чрезмерного потребления кофе, алкоголя и тяжелой пищи, которые могут нарушить ночной отдых. Ужинать лучше за два-три часа до сна.

Международная команда исследователей под руководством профессора Линь Лу из Шестой больницы Пекинского университета до этого изучила роль микробиоты кишечника в регулировании сна. Авторы пришли к выводу, что кишечные бактерии активно влияют на циклы сна и бодрствования, а нарушения микрофлоры могут способствовать развитию бессонницы, апноэ сна и других расстройств.

Ранее врач развеяла миф о вреде еды после шести часов вечера.

