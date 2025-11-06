Россиянин искупал дочь в бане и попал под уголовное преследование

Житель Алтайского края искупал в бане дочь и попал под суд

В Алтайском крае мужчину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью малолетней дочери по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления по обеспечению деятельности мировых судей.

Согласно материалам дела, житель села Шелаболиха купал свою дочь в бане. Он налил в таз холодную и горячую воду, но забыл проверить ее температуру перед купанием. В итоге мужчина вылил на дочь таз очень горячей воды. Девочка получила жуткие ожоги.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал вину.

Суд приговорил его к наказанию в виде обязательных работ на срок 360 часов.

