Российские подростки получили жуткие ожоги, пытаясь разжечь огонь в загородном доме

Вечеринка в загородном коттедже в Подмосковье закончилась для двух подростков госпитализацией. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Все произошло в доме под Истрой, где компания из шести тинейджеров отмечали день рождения 17-летнего школьника. Именинник с помощью жидкости для розжига решил развести огонь в камине. Но вместо этого пламя охватило школьника и его подружку. Юноше диагностировали 20% ожогов кожных покровов, сильнее всего у него обгорели руки и грудь. Его гостья получила 99% ожогов тела, школьница находится в реанимации в критическом состоянии.

Также сильно пострадало помещение, в котором бушевал пожар. Дом принадлежит родителям пострадавшего именинника.

До этого в Мордовии дети сожгли гараж, сарай и дом, когда жарили хлеб на костре.

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