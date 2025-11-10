На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Операторов связи обяжут отключать абонентов по требованию ФСБ

Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

В России могут обязать операторов связи отключать абонентов от услуг в определенных случаях по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ); соответствующий законопроект уже одобрили в правительстве. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

Проект закона предполагает внесение поправок в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи». Изменения обяжут операторов приостанавливать оказание услуг абоненту по запросу ФСБ в случаях, которые будут определены в нормативно-правовых актах кабмина и президента России.

Отмечается, что отключение связи по запросу ФСБ не будет считаться нарушением договора с абонентом.

Законопроект уже согласовали с ФСБ, МВД, Роспотребнадзором и Минэкономразвития.

9 ноября правительство РФ расширило список угроз, при которых Роскомнадзор получит право вмешиваться в управление Рунетом.

Ранее Роскомнадзор призвал отказаться от согласий на обработку персональных данных.

