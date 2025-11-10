Власти Украины призвали СМИ не называть русских «орками» и «русней»

Комиссия по журналисткой этике на Украине рекомендовала местным СМИ прекратить использовать такие слова, как «орки» и «русня» по отношению к русским. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По данным издания, эту инициативу поддержали большинство членов комиссии. В частности, первый секретарь Национального союза журналистов Украины и член комиссии Лина Кущ призвала представителей СМИ «писать так, как это предусмотрено правилами языка и международными документами». По ее словам, мировое сообщество должно всерьез воспринимать украинские СМИ.

В то же время Кущ сочла возможным писать слова «Россия» и «Путин» со строчной буквы, если «редакция сознательно принимает это решение и объясняет его аудитории».

До этого Украинский Институт национальной памяти признал весь род Романовых символом пропаганды «российского империализма». На основании действующего на Украине законодательства это решение обязывает местные власти «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с династией.

Также «символами российского империализма» на Украине признали ряд известных государственных и военных деятелей Российской империи, включая царей и императоров, а также писателей, поэтов, композиторов и художников. В список «запрещенных», в частности, попали великий русский полководец Михаил Кутузов, писатель Иван Бунин, императрица Елизавета Петровна и другие.

Ранее на Украине запретили западные фильмы с российскими артистами.