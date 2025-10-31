На Украине вводятся ограничения на показ популярных западных кинолент и сериалов, в которых принимал участие российский актер Юрий Колокольников. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны».

Согласно информации источника, ряд стриминговых платформ, по указанию министерства культуры Украины, удалили из своих каталогов четвертый сезон «Игры престолов» и третий сезон «Белого лотоса». Кроме того, на территории страны стала недоступна для просмотра картина Кристофера Нолана «Довод», а также фильм «Крейвен-охотник» от Marvel Studios.

Отмечается, что ранее Служба безопасности Украины (СБУ) внесла Колокольникова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Кроме того, в украинский прокат не вышел новый фильм Даррена Аронофски под названием «Поймать с поличным».

Накануне сообщалось, что в контексте потенциальных мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский может пойти на уступки, предоставив русскому языку официальный статус и отменив закон, запрещающий деятельность Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее в Верховной раде призвали заблокировать «Машу и Медведя» из-за самовара.