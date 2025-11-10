Небо в Ставрополе заволокло густым дымом

В Ставрополе небо заволокло густым дымом, жители жалуются на запах гари. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ставрополя».

Некоторые горожане жалуются на ухудшение самочувствия.

«Окно не откроешь, дышать нечем. А батареи так топят, что дома — пекло. Открываю балкон - начинаю кашлять. Как будто все вокруг листву жечь стали. Ну разве можно так?», — говорится в посте.

Официальной информации на данный момент нет.

В конце октября в Омске люди жаловалисьна запах газа и ацетона. Губернатор Виталий Хоценко тогда не прокомментировал эти данные.

В сентябре этого года на резкий химический запах в воздухе пожаловались петербуржцы. Так, «аромат» почувствовали жители Невского, Приморского, Центрального, Петроградского, Фрунзенского и Колпинского районов Северной столицы. Местные говорили, что запах похож на хлорку или горелый пластик.

Ранее воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания.