Пособница Эпштейна попросит суд о смягчении своего тюремного срока

CBS: пособница Эпштейна Максвелл попросит о смягчении своего тюремного срока
Reuters 

Осужденная за пособничество обвиненному в США в секс-торговле финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл планирует просить суд о смягчении своего тюремного срока. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на документы.

Женщина отбывает наказание в женском исправительном учреждении в штате Техас и должна находиться там до 2037 года.

По данным CBS, Максвелл рассчитывает на освобождение от 20-летнего заключения, добившись помилования от президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что начальник тюрьмы напрямую помогает ей копировать, печатать и отправлять документы, относящиеся к этому заявлению, а также он организовал для осужденной частную встречу с гостями, предоставив специальную огороженную зону для посетителей и ассортимент закусок и напитков.

Телеканал также сообщает, что посетителям Максвелл разрешили приносить компьютеры, несмотря на «риск для безопасности и возможность использования женщиной компьютера для контактов с внешним миром.

В июле издание Mirror писало, что президент США Дональд Трамп опасается того, что Максвелл раскроет подробности связи американского лидера с Эпштейном. В публикации отмечалось, что Максвелл и Трампа связывали приятельские отношения, их часто видели вместе на светских мероприятиях в 1990-х и 2000-х годах. Издание подчеркивает, что сам президент США признавал факт знакомства с Максвелл.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее Трамп рассказал о своем праве помиловать сообщницу Эпштейна.

