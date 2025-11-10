На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обвиняемые в подготовке теракта в ростовском СИЗО признали вину

ТАСС: фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова признали вину
Shutterstock

Трое мужчин, которых обвиняют в подготовке теракта в ростовском СИЗО, признали вину в ходе судебного заседания. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, признаю вину», — сказал каждый из фигурантов.

Обвиняемыми по делу проходят Папенко Д. Ф., Макаренко В. А. и Синченко Г. А. Следствие считает, что в июле 2024 года Папенко предложил двум другим фигурантам, которые являются гражданами Украины, устроить теракт в СИЗО Ростова-на-Дону 4 ноября 2024 года — в День народного единства. Те согласились, но в итоге их планы были раскрыты.

В июне того же года в ростовском СИЗО другие заключенные сбежали из камер и взяли в заложники сотрудников изолятора. Они потребовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были уничтожены. Уточняется, что сотрудники ростовского СИЗО были освобождены, они не пострадали.

Ранее в МВД сообщили о предотвращении теракта в Подмосковье с участием СБУ.

