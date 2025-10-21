Дело о подготовке теракта в ростовском СИЗО передали в суд

Дело о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону поступило в суд

Уголовное дело о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону в День народного единства в 2024 году поступило в Южный окружной военный суд. Об этом пишет ТАСС.

«В июле 2024 года Папенко Д. Ф., находясь в камере СИЗО, предложил гражданам Украины Макаренко В. А. и Синченко Г. А. совместное участие в преступной деятельности, с чем они согласились», — говорится в сообщении.

Как уточняет источник, в отношении Папенко, Макаренко и Синченко возбудили дела о подготовке теракта, Синченко также вменяют вербовку.

Террористический акт в СИЗО был запланирован на 4 ноября 2024 года, но его удалось предотвратить.

Это был не первый случай, когда в российском СИЗО пытались устроить теракт. Похожий инцидент произошел в той же Ростовской области 16 июня 2024 года.

Сбежавшие из камер заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО. Они потребовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были уничтожены. Уточняется, что сотрудники ростовского СИЗО были освобождены, они не пострадали.

Ранее в Ростове задержали «муфтия», который вел переговоры с террористами в СИЗО.