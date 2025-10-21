На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дело о подготовке теракта в ростовском СИЗО передали в суд

Дело о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону поступило в суд
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Уголовное дело о подготовке теракта в СИЗО Ростова-на-Дону в День народного единства в 2024 году поступило в Южный окружной военный суд. Об этом пишет ТАСС.

«В июле 2024 года Папенко Д. Ф., находясь в камере СИЗО, предложил гражданам Украины Макаренко В. А. и Синченко Г. А. совместное участие в преступной деятельности, с чем они согласились», — говорится в сообщении.

Как уточняет источник, в отношении Папенко, Макаренко и Синченко возбудили дела о подготовке теракта, Синченко также вменяют вербовку.

Террористический акт в СИЗО был запланирован на 4 ноября 2024 года, но его удалось предотвратить.

Это был не первый случай, когда в российском СИЗО пытались устроить теракт. Похожий инцидент произошел в той же Ростовской области 16 июня 2024 года.

Сбежавшие из камер заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО. Они потребовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были уничтожены. Уточняется, что сотрудники ростовского СИЗО были освобождены, они не пострадали.

Ранее в Ростове задержали «муфтия», который вел переговоры с террористами в СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами