На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подготовку к теракту пресекли в Подмосковье

В МВД сообщили о недопущении теракта в Подмосковье с участием СБУ
true
true
true
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и ФСБ пресекли подготовку к теракту в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.

Отмечается, что житель России по собственной инициативе связался с представителем Украины и выразил готовность оказать содействие спецслужбам республики. По указанию куратора молодой человек приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области, где забрал из тайника пакет с бомбой. Он должен был доставить устройство в Измайловский парк в Москве и таким же образом, через тайник, передать. Однако злоумышленника задержали полицейские.

Задержанным оказался 27-летний житель Волоколамска. Он подозревается в приготовлении к теракту. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 205 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление; ответственность за террористический акт»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники МВД проводят мероприятия, направленные на установление личностей и розыск подельников задержанного, добавила Волк.

Ранее появились кадры предотвращения теракта против военного в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами