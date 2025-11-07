Подготовку к теракту пресекли в Подмосковье

В МВД сообщили о недопущении теракта в Подмосковье с участием СБУ

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и ФСБ пресекли подготовку к теракту в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.

Отмечается, что житель России по собственной инициативе связался с представителем Украины и выразил готовность оказать содействие спецслужбам республики. По указанию куратора молодой человек приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области, где забрал из тайника пакет с бомбой. Он должен был доставить устройство в Измайловский парк в Москве и таким же образом, через тайник, передать. Однако злоумышленника задержали полицейские.

Задержанным оказался 27-летний житель Волоколамска. Он подозревается в приготовлении к теракту. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 205 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление; ответственность за террористический акт»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники МВД проводят мероприятия, направленные на установление личностей и розыск подельников задержанного, добавила Волк.

