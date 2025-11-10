Экономист рассказала, кому поднимут пенсии в декабре

Отдельные категории пенсионеров получат увеличение страховой пенсии в декабре за счет роста фиксированной выплаты. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Повышение коснется граждан, достигших 80-летнего возраста, инвалидов I группы, а также пенсионеров, у которых появились иждивенцы.

«Когда пенсионеру исполняется 80 лет, в следующем месяце фиксированную выплату увеличивают в два раза», — уточнила экономист.

Увеличение не распространяется на получателей социальной пенсии, пенсии по потере кормильца и инвалидов с детства. Для страховой пенсии по инвалидности повышение также не предусмотрено, если инвалидность была назначена до достижения 80 лет.

8 ноября Социальный фонд опубликовал информацию, согласно которой на 1 октября 2025 года средняя пенсия по старости в России достигла почти 25,2 тыс. рублей. При этом по состоянию на 1 января она составляла 24 979,27 руб. В ведомстве уточнили, что работающие российские пенсионеры в среднем получают выплаты по старости в размере 22 378,72 руб., а неработающие — 25 847,43 руб.

