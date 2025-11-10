На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван средний размер социальной пенсии в России

Соцфонд: социальные пенсии в России превысили 15,5 тысячи рублей
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Средний размер социальной пенсии в России достиг 15 514 рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

С начала 2025 года средняя социальная пенсия выросла на 14,8%, с 13 512 рублей до текущего значения. Согласно данным фонда, работающим пенсионерам выплачивают в среднем 11 706 рублей, тогда как неработающие получатели получают 15 814 рублей ежемесячно.

Социальные пенсии назначаются нетрудоспособным гражданам, которые не имеют права на страховую пенсию. В эту категорию входят инвалиды, дети-сироты и граждане, достигшие пенсионного возраста без необходимого страхового стажа.

Накануне Социальный фонд опубликовал информацию, согласно которой на 1 октября 2025 года средняя пенсия по старости в России достигла почти 25,2 тыс. рублей. При этом по состоянию на 1 января она составляла 24 979,27 руб. В ведомстве уточнили, что работающие российские пенсионеры в среднем получают выплаты по старости в размере 22 378,72 руб., а неработающие — 25 847,43 руб.

Ранее в Госдуме анонсировали индексацию военных пенсий в октябре 2026 года.

