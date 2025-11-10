На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала наиболее опасные готовые блюда из магазинов

Врач Соломатина: салаты и роллы являются наибольшее опасной магазинной едой
Александр Кряжев/РИА Новости

Салаты с майонезом и роллы являются наибольшее опасной магазинной едой, поскольку в них образуется благоприятная среда для размножения бактерий. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

С осторожностью стоит также относиться к нарезанным фруктам, потому что сок в них также становится источником бактерий. По словам эксперта, отравления часто вызывают морепродукты — устрицы и мидии.

Соломатина отметила, что опасность представляют ботулотоксин, который может присутствовать в консервах, плохо промытых овощах и грибах, а также кишечная палочка.

«Что касается предложения запретить продажу продуктов с истекающим сроком годности менее 24 часов, здесь нужен индивидуальный подход. Многое зависит от условий хранения, и магазины обычно закладывают запас по сроку годности. Кроме того, снижение цены на продукты с подходящим к концу сроком делает их более доступными», — заключила она.

6 ноября депутат Госдумы от партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов сообщил, что в Госдуму поступили поправки в Закон о торговле, направленные на минимизацию злоупотреблений в ритейле. По его словам, документ заслуживает внимания, так как затрагивает важные для граждан вопросы, включая безопасность при покупке готовой еды в магазинах.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о нарушениях у трети производителей готовой еды.

