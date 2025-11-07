На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Дрожжи не полнят»: врач развеяла главные мифы о выпечке

Врач Кашух: дрожжи не влияют на вес и микрофлору кишечника
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Дрожжи в выпечке не полнят и не влияют на микрофлору кишечника, поскольку нейтрализуются при высоких температурах. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Более того, полностью бездрожжевой хлеб не полезнее обычного: зачастую в его тесто добавляют больше жиров», — отметила специалист.

Еще один миф, по ее словам, — утверждение, что безглютеновая выпечка автоматически становится диетической. Часто для достижения нужной текстуры в нее добавляют больше сахара, крахмала и жиров, что делает ее калорийность даже выше, чем у традиционного аналога, пояснила Кашух.

Она подчеркнула, что периодическое и осознанное употребление простой сдобной булочки, испеченной по обычному рецепту, помогает поддерживать здоровые отношения с пищей, где есть место как для пользы, так и для гастрономической радости.

Эрготерапевт, нутрициолог Лилия Стародубцева до этого перечислила продукты, провоцирующие образование прыщей. Среди них — изделия из белой муки (хлеб, выпечка, панировки), поскольку они повышают сахар в крови, создавая идеальные условия для угревой сыпи. Что касается самого сахара, он также является любимой едой для кандиды, грибков и условно-патогенных бактерий.

Ранее россиян предупредили об опасности выпечки с открытых витрин в супермаркетах.

