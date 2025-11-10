Ресторану в Оренбурге грозит штраф за рекламу с хинкали

В Оренбурге на ресторан подали в суд за рекламу с хинкали вместо куполов храма

Грузинскому ресторану в Оренбурге может грозить штраф до 200 тысяч рублей из-за изображения хинкали на месте церковных куполов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 11-й участок Ленинского районного суда города.

В производство мирового судьи судебного участка № 11 поступило дело об административном правонарушении законодательства о свободе совести и вероисповедания.

По данным инстанции, в период с 1 по 30 сентября ресторан «Нино-Вано» размещал рекламные листовки, изображения на которых, по мнению заявителей, оскорбляли чувства верующих христиан. Это стало поводом для обращения в полицию. В ходе проверки были собраны доказательства, опрошены свидетели и составлен административный протокол в отношении управляющего заведением.

Рассмотрение дела назначено на 9 декабря.

В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области пояснили, что на стилизованном изображении Собора Василия Блаженного, или очень похожего на него храма, вместо куполов были нарисованы хинкали.

В сентябре Тахтамукайский районный суд Адыгеи арестовал на 60 дней 43-летнего мужчину, подозреваемого в подбрасывании свиной головы к мечети в ауле Козет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Он будет находиться под стражей по крайней мере до 14 ноября 2025 года включительно.

