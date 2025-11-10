Синоптик спрогнозировал москвичам гололедицу и много мокрого снега

На этой неделе в столичном регионе ожидается ненастная, пасмурная погода. Сначала будет идти моросящий дождь, а затем выпадет много мокрого снега, на дорогах появится гололедица, рассказал 360.ru метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Формировать погоду до конца недели в регионах Центральной России будет атмосферный фронт, который и принесет с собой ненастье и много осадков, отметил синоптик. По его прогнозу, температура воздуха днем не будет подниматься выше +4…+7 градусов.

«В течение недели будет преобладать облачная циклоническая погода с небольшими осадками. В среду это дожди, вечером — с мокрым снегом, а в пятницу — ливни», — предупредил Тишковец.

В субботу, по его словам, выпадет много мокрого снега – высота снежного покрова достигнет 3 см. В ночь на воскресенье заметно подморозит, на дорогах появится гололедица, температура воздуха в ночные часы опустится до -2 градусов, днем не превысит +6 градусов.

В целом начало метеозимы, то есть уверенный переход среднесуточной температуры на отрицательные показатели, откладывается еще на неделю, отметил синоптик. Однако наступает так называемая «автомобильная зима», которая требует от водителей своевременной переобувки на шипованную резину, подчеркнул он.

Даже обильный субботний снегопад устойчивый снежный покров пока не сформирует – его появление ожидается не раньше конца ноября, добавил метеоролог. В то же время на этих выходных начнутся настоящие зимние заморозки с холодным ветром и температурой воздуха ниже нуля градусов, заключил он.

До этого синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в минувшем октябре солнце освещало Москву всего 38 часов, что составляет почти половину месячной нормы. По ее словам, в ноябре ожидается еще меньше солнечных часов, чем было в октябре — в среднем 32 часа. Текущий ноябрь, как заметила Позднякова, не балует москвичей и гостей столицы солнцем, однако может порадовать теплом.

