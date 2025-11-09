Синоптики предсказали ослабление супертайфуна «Фунг-Вонг»

Супертайфун «Фунг-Вонг», который обрушился на северо-восточную часть Филиппин, в ближайшие часы может начать ослабевать. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

По словам собеседника агентства, 9 ноября в 06:00 мск скорость ветра в районе тайфуна составляла 43 м/с, при этом фиксировались порывы до 60 м/с.

«В 06:00 мск понедельника, 10 ноября, скорость ветра прогнозируется на уровне 35 м/с, порывы ветра — до 50 м/с», — сказал собеседник агентства.

По данным The Guardian, на Филиппинах эвакуировали 900 тыс. человек из-за бушующего супертайфуна «Фунг-Вонг». Супертайфун угрожает населенным пунктам проливными дождями, разрушительными ветрами и штормами. Отмечается, что природный катаклизм принесет порядка 200 мм осадков, что грозит масштабными наводнениями.

7 ноября посольство России на Филиппинах призвало россиян оставаться в безопасных местах и избегать выхода на улицу, а также поездок в потенциально опасные районы из-за угрозы нового супертайфуна.

Ранее Путин направил соболезнования президенту Филиппин.