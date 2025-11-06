На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число дел о коррупции на Украине с начала года превысило 6,5 тысячи

На Украине суды рассматривают более 6,5 тысячи дел о коррупции
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

С начала 2025 года на рассмотрение украинских судов поступило более 6,5 тысячи дел о коррупции. Об этом в своем Telegram-канале сообщило госбюро расследований (ГБР) Украины.

«За январь-октябрь 2025 года работники ГБР завершили досудебное расследование и направили в суд более 6,5 тысячи обвинительных актов в отношении 6,9 тысячи человек», — указано в сообщении.

Уточняется, что среди обвиняемых по делам значатся четверо бывших членов украинского кабмина, пять депутатов Верховной рады, 21 судья и почти 1,2 тысячи правоохранителей.

В октябре в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что сотрудники спецслужб страны присвоили свыше $2 млн при закупке беспилотников. По данным борцов с коррупцией, руководитель одного из департаментов Госспецсвязи Украины создал и реализовал план по растрате части из 30 миллиардов гривен ($713 млн). Эти деньги были выделены на закупку дронов для украинской армии.

Ранее на Западе исключили скорое вступление Украины в ЕС.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами