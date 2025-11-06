Число дел о коррупции на Украине с начала года превысило 6,5 тысячи

На Украине суды рассматривают более 6,5 тысячи дел о коррупции

С начала 2025 года на рассмотрение украинских судов поступило более 6,5 тысячи дел о коррупции. Об этом в своем Telegram-канале сообщило госбюро расследований (ГБР) Украины.

«За январь-октябрь 2025 года работники ГБР завершили досудебное расследование и направили в суд более 6,5 тысячи обвинительных актов в отношении 6,9 тысячи человек», — указано в сообщении.

Уточняется, что среди обвиняемых по делам значатся четверо бывших членов украинского кабмина, пять депутатов Верховной рады, 21 судья и почти 1,2 тысячи правоохранителей.

В октябре в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что сотрудники спецслужб страны присвоили свыше $2 млн при закупке беспилотников. По данным борцов с коррупцией, руководитель одного из департаментов Госспецсвязи Украины создал и реализовал план по растрате части из 30 миллиардов гривен ($713 млн). Эти деньги были выделены на закупку дронов для украинской армии.

