Человек упал на пути в петербургском метро

В Петербурге человек упал на пути в метро

В Петербурге пассажир метро упал на пути. Об этом сообщает Telegram-канал «Метро Петербурга».

Инцидент произошел на станции метро «Озерки» — при каких обстоятельствах человек упал на пути, не уточняется. В данный момент движение поездов синей ветки метро происходит лишь от станции «Купчино» до станции «Удельная». Доехать от станции «Парнас» до станции «Озерки» пока что нельзя в связи с временной приостановкой движения.

До этого в столичном метро пенсионерка столкнула на рельсы 13-летнюю девочку. По информации следствия, пожилая женщина делала это из-за личной неприязни. Потерпевшая находится с родственниками, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве из-за человека на пути произошел сбой на красной ветке.